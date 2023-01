Mudryk dallo Shakhtar al Chelsea per 100 milioni | il patron del club ucraino ne donerà 24 per la guerra

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il passaggio di MykhailoDonetsk alfrutterà alben 100di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso pazzesco per ilil cui proprietario è l’oligarca Rinat Akhmetov che oggi, secondo quanto riferisce la Bbc, ha annunciato la donazione di “un miliardo di grivnie”, circa 24di euro, provenienti dalper “le forze armate nazionali e le famiglie dei soldati e delle vittime”, in particolare con il progetto “Cuore di Azovstal”, volto ad “aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti”.

Il passaggio di Mykhayloal Chelsea a cifre altissime, alla fine lo Shakhtar dovrebbe incassare una cifra tra i 70 e i ... finora, infatti, la cessione più onerosa completataShakhtar era ...In tutto Graham Potter ha visto arrivare a gennaio altri 4 acquisti per affrontare i diversi infortuni che hanno colpito la sua rosa: MykhaloShakhtar per 70 milioni + 30 di bonus Benoit ... Mudryk dallo Shakhtar al Chelsea: 24 milioni di euro per aiutare i "difensori di Mariupol" I sopravvissuti si erano arresi verso la metà di maggio, dopo tre mesi di duri combattimenti. I fondi necessari provengono dai 70 milioni di euro che lo Shaktar ha incassato dalla recentissima vendita ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un ...