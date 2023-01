Mudryk al Chelsea | un super affare anche per i soldati ucraini | ecco il motivo

La Gazzetta dello Sport

UCRAINA - Non sta badando a spese ildi Todd Boehly che ha aggiunto al suo ricchissimo mosaico di acquisti anche Mykhailo, proveniente dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un affare ...... guerra ONLY ITALY Il presidente dello Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov ha annunciato che 23 milioni dell' operazioneal(venduto per 90) sono stati girati ai soldati ucraini: " I loro ... Mudryk, mister 100 milioni dall'insonnia alla fede per Gesù L'oligarca ucraino Rinat Akhmetov, proprietario della squadra di calcio Shakhtar Donetsk, donerà 25 milioni di dollari alle forze ...UCRAINA - Non sta badando a spese il Chelsea di Todd Boehly che ha aggiunto al suo ricchissimo mosaico di acquisti anche Mykhailo Mudryk, proveniente dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro tra ...