Movieplayer Awards 2023 | trionfano Top Gun | Maverick e Stranger Things 4

Sul red carpet dei Governorsdell'Academy, Greta Gerwig ha parlato con Variety di come i fan siano andati in visibilio proprio per l'outfit di Ryan Gosling , affermando: "Sono entusiasta. È ...Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno recitato insieme nel film Spirited - Magia di Natale e l'attore canadese è stato "vittima" delle battute dell'amico e collega durante la cerimonia che lo ha visto ... Movieplayer Awards 2023: trionfano Top Gun: Maverick e Stranger ... Annunciati tutti i vincitori dei Movieplayer.it Awards 2023: il miglior film è Top Gun: Maverick, ma spazio a diverse sorprese, da Boris 4 a ...Al via i Movieplayer.it Awards 2023: divertitevi a votare i vostri film e le serie televisive del cuore, ma anche le interpretazioni più convincenti, si vota fino al 15 gennaio!