Corriere dello Sport

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni di Dazn raccontando un particolare retroscena sul rientro di Dybala dall'Argentina, dopo aver vinto il Mondiale: "Dybala ha chiesto di tornare ......in fuorigioco perché il gol che si divora sullo 0 - 0 centrando Martinez da due passi è6 Pensieroso, nascosto in panchina, si alza una volta nel primo tempo e un'altra nella ... Mourinho e l'incredibile retroscena sul rientro di Dybala dall'Argentina Le parole dell'allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria contro la Fiorentina Quarto risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per la Roma che batte anche la Fiorentina per ...Parola a José Mourinho. Il tecnico giallorosso in seguito al match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Dazn, esprimendosi sulle parole de ...