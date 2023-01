Motosprint.it

Honda sta vivendo un periodo piuttosto difficile dal 2020 , anno in cui Marc Marquez si è infortunato al braccio destro, restando lontano dalle piste per diverso tempo e recuperando poi con fatica la ......anno in cui aveva il peso di dover provare a difendere il titolo conquistato l'anno prima in... Se in questo modo arriverò a far segnarerecord, non è importante" . Le aspettative per il ... MotoGP: nuovi capotecnici in Honda, tranne che per Marc Marquez Il 2022 è stato un anno da dimenticare per la Casa alata che sta lavorando per tornare in alto, ma la formazione dell’otto volte iridato non si tocca ...Moto - News: Il progetto è nato dalla collaborazione tra la Casa giapponese e la scuola italiana: 6 giovanissimi saranno selezionati e formati anche in pista, fra i docenti Niccolò Canepa ...