MotoGP | il 2023 l' anno in cui Fabio Di Giannantonio sboccerà?

Moto.it

Dopo la collaborazione avuta in Moto3, dal 2015 al 2018, il romano e l'ex pilota di Faenza avevano deciso di lavorare nuovamente insieme nel 2021 in Moto2 per poi approdare inl'anno ...Il fresco vincitore del mondiale diPecco Bagnaia è stato intervistato da Fabio Fazio dove si è aperto raccontando le sensazioni che quest'anno gli ha regalato. Il pilota di Chivasso comincia spiegando com'è stata la prima volta ... MotoGP 2023. Pecco Bagnaia da Fabio Fazio: l'amore con Domizia Castagnini, Valentino Rossi coach (), il numero sulla carena... La prima puntata dell’anno di Che Tempo Che Fa ha visto come ospite principale della serata Francesco Bagnaia, con la famiglia in prima fila e la moto in studio, tra un messaggio di Valentino Rossi e ...Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Pecco Bagnaia ha chiesto un regalo di compleanno a Valentino Rossi: ecco come è andata.