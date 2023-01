MotoGP | Francesco Bagnaia | “Pensare che sono campione mi emoziona! Vorrei Valentino Rossi come coach”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023)si rimbocca le maniche in vista di un 2023 da protagonista e che racchiuderà in sé spunti davvero importanti. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, è pronto a vivere la sua prima annata dadel mondo, un traguardo che non spettava ad un italiano da tempo immemore (dal 2009 con), mentre su una moto di casa nostra, poi, non succedeva addirittura dal 1972 con il leggendario Giacomo Agostini in sella alla MV Agusta. Il nativo di Torino si è aperto in una lunga intervista alla trasmissione “Che tempo che fa” nella quale ha toccato diversi argomenti, incominciando dal numero che proporrà sul cupolino della sua Ducati GP23. “La settimana pma sveleremo la nuova moto e ci sarà una sorpresa, dato che non ho ancora deciso se mettere il ...