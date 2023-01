Morto in canoa a 14 anni durante l' allenamento | era rimasto incastrato nel fiume Entella

GenovaToday

Andrea De Mattei, il ragazzino di 14 anni di Sestri Levante che giovedì scorso è rimasto per oltre un'ora in acqua, incastrato con la suanel fiume Entella, a Chiavari . La famiglia ha ...E'il ragazzino di 14 anni ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell'...pediatrico Gaslini di Genova dopo essere rimasto incastrato sott'acqua mentre discendeva in... È morto il 14enne vittima dell'incidente in canoa nell'Entella Dopo aver lottato quattro giorni, non ce l'ha fatta il giovane ricoverato al Gaslini. Aperto un fascicolo "esplorativo" in Procura ...Morto Andrea De Mattei, il ragazzino di 14 anni di Sestri Levante che giovedì scorso è rimasto per oltre un'ora in acqua, incastrato con la sua canoa nel fiume Entella, a ...