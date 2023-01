Morta Gina Lollobrigida grande protagonista del cinema italiano

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il mondo delè in lutto. A 95 anni èdel, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. A settembre “La Bersagliera” era stata dimessa dalla clinica dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata. Già quattro anni fa laera finita in ospedale proprio per un incidente domestico. In quell’occasione l’attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant’Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sull’Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo. Generazioni di spettatori l’hanno amata come “La Bersagliera”.è stata una Diva che ha avuto sempre il coraggio di dire le ...