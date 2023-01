Moggi | La Juventus rischia al massimo uno o due punti di penalizzazione

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Luciano, ex direttore sportivo della, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante "La Città del Pallone", di seguito le sue parole: "La Juve aluno o duedi, ma la storia della retrocessione è una barzelletta! Agnelli?La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l'avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi".

Tutto Napoli

