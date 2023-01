Modella arrestata per contenuti osceni | Ecco come ha deciso di presentarsi in tribunale

Leggi su kronic

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una23enne rischia sino a tre anni di carcere per aver condiviso foto piccanti sui social, ma reagisce alle accuse provocatoriamente. Il vestiario è argomento di scontro generazionale sin dagli anni ’60, periodo in cui i giovani hanno dato vita ad una serie di manifestazioni divenute storiche per rivendicare il proprio diritto alla libertà dei costumi e di pensiero. La rivoluzione che chiedevano a gran voce i giovani dell’epoca toccava tutti gli aspetti della società del tempo e premeva sulla concessione di diritti umanitari e sociali fondamentali e oggi riconosciuti in gran parte del mondo. Merve Tasskin rischia il carcere per i suoi(kronic.it)Pare assurdo che ancora oggi si parli di uno scontro tra generazioni per la concessione di diritti attualmente non coperti dalla legge o semplicemente non accettati socialmente, sebbene ...