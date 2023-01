Million Day | estrazioni di oggi lunedì 16 gennaio 2023 | numeri vincenti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come ogni giorno, anche16è avvenuta l’estrazione deidelDay. Il 2022 si è chiuso in bellezza con una vincita da 1 milione di euro proprio il 31 dicembre, a Rivalta di Torino, grazie ad una giocata plurima. Dal suo lancio, IlDAY ha reso milionarie ben 234 persone. IlDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria ida giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi per il giorno successivo. Attenzione che è cambiato anche l’orario di ...

leggo.it

"Digital buyers in United States are expected to surpass 2751 in 2023. Retail enterprises ... Key business benefits of Digitate for Retail include: Streamlining start - of - business...: di seguito i numeri vincenti relativi all'estrazione di lunedì 16 gennaio 2023 (insieme agli altri numeri dell'Extra MillionDay). Il gioco mette in palio un premio massimo di un milione ... MillionDay e MillionDay Extra, l'estrazione di sabato 14 gennaio 2023: i numeri vincenti Cinque numeri per vincere un milione di euro . Anche oggi, lunedì 16 gennaio , consueta estrazione di Million Day, il concorso gestito da ...Million Day: di seguito i numeri vincenti relativi all’estrazione di lunedì 16 gennaio 2023, insieme agli altri numeri dell’Extra MillionDay ...