Milleproroghe | le imprese artigiane | far slittare nuove regole SOA per gli ecobonus

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA – Fardi un anno l’entrata in vigore delleSOA per i lavori che beneficiano die la scadenza delle concessioni demaniali; prorogare per tutto il 2023 il credito d’imposta formazione 4.0, la disciplina del lavoro agile emergenziale, e la sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali per accedere alle risorse del Fondocompetenze. Sono alcune delle proposte presentate da CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato sul decreto. Le tre organizzazioni hanno espresso apprezzamento per gli interventi di carattere fiscale del provvedimento, in particolare la sospensione degli ammortamenti, la proroga di sei mesi dell’adempimento dichiarativo IMU per il 2021 ...