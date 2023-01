TGCOM

...con vernice gialla il dito medio di Maurizio Cattelan a• Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal. I morti sono almeno 68. Non si conoscono ancora le cause dell'&...commentamortale questa mattina sulla A4, nel tratto tra Trezzo e Cavenago, in direzione. Coinvolti quattro mezzi pesanti, con materiale disperso sull'asfalto. Il primo bilancio parla di una ... Milano, incidente mortale sulla A4: coinvolti quattro mezzi pesanti Milano, 16 gen. Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell'uscita di Seriate in direzione Milano dopo l'incidente di questa mattina sulla A4 MIlano-Brescia che ha visto convolti 4 mezzi pesanti ...Diversi mezzi pesanti sono stati coinvolti in un maxi tamponamento lungo l’autostrada A4: inutili i soccorsi per un uomo di 49 anni ...