Milano-Cortina | Fondo Porta Romana | ' lavori Villaggio Olimpico Milano in anticipo di 4 mesi'

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 16 gen.(Adnkronos) - Tra le opere connesse alle olimpiadi di2026, a, hanno preso il via nei primi giorni di gennaio idi costruzione delnell'area dell'ex scalo di. Un'opera che, spiegano gli investitori del' che ha sottoscritto il contratto di appalto con un raggruppamento di imprese formato da Impresa Cev, Grassi e Crespi e da Milani, ha già raggiunto tre degli obiettivi previsti dal cronoprogramma, con undi quattro: "L'obiettivo -dicono- è quello di consegnare il...

... commentando le parole del ministro alle Infrastrutture sull'ipotesi di coinvolgere la Regione nelle prossime Olimpiadi 2026 di. 'Crediamo che il nostro contributo possa essere ...... che garantiranno ai telespettatori la visione di 360 ore di gare - si è aggiudicata i diritti free - to - air dell'edizione dei Giochi Invernali di2026 (per un totale di 250 ore di ...I prossimi passi verso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026, alcuni dei quali si svolgeranno a Rasun-Anterselva, sono stati al centro dell’odierna riunione tenutasi a Milano, in occasione dell ...Partnership rinnovata fino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Rudy Project, che, cos ...