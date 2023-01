Milan | nodo clausola per il rinnovo di Leao

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildeve ancora risolvere illegato allarescissoria nel nuovo contratto di RafaelSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, cresce la fiducia in casaper ildi Rafael. Il nuovo accordo tra il portoghese ed il club rossonero dovrebbe essere per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus. Resta però ancora da scogliere ilrelativo allarescissoria, esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio. Ilsta infatti ancora lavorando per capire se rimarrà sui 150 milioni di euro o verrà modificata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

