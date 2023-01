Milan-Inter | verso la Supercoppa | i casi De Ketelaere e Correa | le cifre tra campo e mercato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La classe non è acqua, ma va dimostrata. Charles Dee Joaquinsono due dei calciatori con il tasso tecnico più...

Calciomercato.com

Manca davvero poco alla scadenza del contratto di uno dei pilastri dell'Skriniar. Beppe Marotta - calciomercato.itBeppe Marotta e i suoi uomini non hanno ancora perso le speranze. Non lo ...Classifica Serie A: Napoli 47 punti;38; Juventus 37;37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19; Salernitana e ... Supercoppa, Milan-Inter: 'Sempre tu!', il rosso a Ibra e... tutti i casi con Maresca, Abisso e Di Paolo Fino a giovedì tanti grandi del mondo del pallone di scena in Arabia Saudita tra Supercoppa spagnola, Supercoppa Italiana e l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazioni della capitale… Leggi ...Kvaratskhelia vicino alla Juve: sì, ma nel 2021, con tanto di sfottò del Rubin Kazan all’indirizzo dei bianconeri. Le occasioni mancate dai club italiani però sono diverse, analizziamo le più recenti ...