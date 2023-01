Milan-Inter | torna Tonali Ballottaggio tra Brahim Díaz e De Ketelaere

L'arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca.si sfideranno mercoledì 18 gennaio (ore 20) a Riad, in Arabia Saudita, con in palio il primo trofeo stagionale. L'arbitro napoletano sarà assistito da Alassio e Baccini, con Daniele ...L'arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca . Ufficiale la designazione comunicata dall'Associazione Italiana Arbitri, che ha incaricato il fischietto classe 1981 perin programma mercoledì alle 20 (ore italiane) a Riyadh, in Arabia Saudita. Ecco l'intera squadra arbitrale per il derby di Supercoppa: Arbitro: Fabio Maresca Assistenti: Stefano Alassio -...Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato della giornata di campionato che ha visto il Napoli aumentare il suo vantaggio: "Vedi Napoli e poi… ti ...Deve ancora iniziare il girone di ritorno, ma la fuga del Napoli sembra già definitiva. Dopodomani a Riad la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, mentre la Salernitana ha esonerato Davide ...