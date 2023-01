Milan-Inter | la certezza Giroud | è il vero e proprio incubo nerazzurro

Tuttosport

Commenta per primo Una partita da non sbagliare. Lo sa bene Stefano Pioli, che contro l'vuole rivedere il suo vecchio, non la versione sbiadita di Lecce. La Supercoppa italiana è un trofeo importante, che arriva in un momento delicato, una sfida da vincere per allontanare i ......5 milioni di euro circa, da suddividere fra i due club (cifra massima raggiunta in quanto presenti due top club, sarebbe stata inferiore in assenza di una fra, Juve e Roma). CHI VINCE ... Supercoppa Milan-Inter: dove sarà trasmessa e chi farà la telecronaca "Supercoppa, più soldi che gloria. Quante insidie per Milan e Inter": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il match di mercoledì in Arabia ...Serie A – Il Napoli schianta la Juventus e porta a +9 il vantaggio sul Milan secondo. Inter e Lazio reagiscono, Dybala guida la Roma contro la Fiorentina.