Milan-Inter in Supercoppa | gli 11 ex calciatori pronti ad illuminare Riyadh

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le Legends della Serie A scendono in campo aper portare il loro contributo di storia ed emozioni. A partire dal 17 gennaio Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i suoi partner. Dopo l’arrivo agli 11 campioni si recheranno all’Al Nakheel Boulevard, dove si terrà l’ “EA SPORTS Supercup Dinner”, la cena di gala ufficiale alla presenza delle delegazioni di, delle istituzioni e degli sponsor. Il 18 gennaio la giornata sarà aperta dalla “Padel Cup”, un torneo di padel che vedrà scendere in campo alcune Legends. Le coppie che disputeranno il doppio, ...

fcinter1908

...aggiornata di Serie A Il Napoli travolge la Juventus nel big match della 18giornata e vola a +9 sul, che frena 2 - 2 a Lecce. Sono 10 invece i punti di vantaggio sui bianconeri e sull'. L'...Mourinho insomma non raccoglie la provocazione, a differenza di altre risposte in cui ha punzecchiatoe Juve. Anche se il riferimento, all'assenza di Zaniolo, pur non nominato, era ovvio. Primavera, Inter-Milan 1-0 risultato finale: Owusu regala derby e sorpasso! Nonostante non sia ancora finito il girone di andata in Serie A, la formazione di Luciano Spalletti ha un vantaggio di nove punti sul Milan e dieci sulla coppia Inter-Juventus che le permettono di ...sulla carta il Milan impegnato a Roma con la Lazio dovrebbe fare più fatica in attacco dell’Inter che ospita l’Empoli a San Siro (ma siamo sul piano puramente previsionale, la realtà può smentire).