Milan - Inter | guai a chi perde Roma | più Dybala che Mou

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In questa puntata di 'Che Domenica!' il meglio della giornata di Serie A, l'avvicinamento alla Supercoppa italiana, il successo per 3 - ...

In questa puntata di 'Che Domenica!' il meglio della giornata di Serie A, l'avvicinamento alla Supercoppa italiana, il successo per 3 - ......00 Napoli - Cremonese BASKET - SERIE A2 19:00 Stella Azzurra - Rieti BASKET - EUROCUP 19:30 Bourg - Venezia 20:15 Joventut - Bursaspor CALCIO - SUPERCOPPA ITALIANA 20:00CALCIO - ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese vuole rientrare il prossimo 14 febbraio contro il Tottenham, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il lavoro a Milanello prosegu ...Paolo Assogna, giornalista di Sky, ha espresso il suo pronostico per la Supercoppa Italiana negli studi di Sky Sport 24 domenica pomeriggio: "Io penso che vincerà l’Inter. Il ...