Milan-Inter | calendario Supercoppa Italiana | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni | dove si gioca

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Archiviate le sfide di campionato, perè tempo di concentrarsi sulla sfida di mercoledì 18 gennaio valevole per la: il derby dio, molto sentito tra le tifoserie, ancor di più essendoci un trofeo in palio, si terrà allo Stadionazionale Re Fahd di Riyadh, in Arabia Saudita. Dopo i pareggi, entrambi per 2-2, in campionato con Roma e Lecce (senza dimenticare l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia subita contro il Torino), la squadra di Stefano Pioli cerca un gran risultato che, senz’altro, risolleverebbe il morale, ottenendolo per giunta contro la storica rivale. Torna titolare Sandro Tonali dopo aver saltato per squalifica il match di Lecce, unica modifica in vista (confermato per il resto l’11 titolare). Dall’altro lato, ...