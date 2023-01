Milan e Inter volano da Bin Salman | con questo Napoli la Supercoppa è già quasi ultima spiaggia per salvare la stagione

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cosa c’è di più triste di un trofeo senza particolare tradizione, venduto ai migliori offerenti, portato all’estero per una manciata di milioni, giocato lontano dai tifosi e sotto gli occhi di Bine dei suoi sudditi, in un Paese che continua a giustiziare i dissidenti e non rispettare i diritti umani? Beh, questa coppetta discutibile per mille ragioni diverse, perpunto delladiventa davvero una: è giàl’per evitare unada “zeru tituli”. Questa giornata è stata un momento di svolta per il campionato. L’hanno capito tutti. A sue spese soprattutto la Juventus, seconda in classifica, letteralmente umiliata al San Paolo nello scontro diretto ...

Probabili formazionidel 18 Gennaio 2023, Supercoppa Italiana(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, ...L'ultima doppietta rilancia rimpianti e polemiche per chi non l'ha confermato (Juve) e per chi non l'ha preso (tantae un po'). Oggi è facile dire che la Roma ha indovinato il colpo del ...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli avrebbe in mente un cambio in difesa in vista dell’atteso match contro l’Inter. Il Milan si sta avvicinando alla finale di Supercoppa ...Inter e Barça, continui rapporti Ci sono due club tra i più ... Una difesa in scadenza Il discorso principale del mercato nerazzurro, comunque, rimane Milan Skriniar. Il forte difensore slovacco, in ...