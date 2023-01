La Gazzetta dello Sport

Ultimi nodi da sciogliere. Stefano Pioli si prepara alla sfida di Supercoppa contro l'Inter in programma a Riad con qualche dubbio di formazione. Il primo - forse il più importante - riguarda il ...... quando giocò al. Taribo West: la controversia sull'anno di nascita. I documenti ufficiali riportano che Taribo West è nato in Nigeria nel 1974, tuttavia questa data ha generatoe ... Milan, dubbi sul centrale accanto a Tomori: Kjaer insidia Kalulu (ANSA) - ROMA, 16 GEN - "All'inizio non ci credeva nessuno, ora il Napoli non ha punti deboli, è la squadra più forte nettamente per tanti fattori. Le altre squadre ...Il calciomercato del Milan fatica a decollare, con Maldini che starebbe valutando una doppia occasione di lusso ...