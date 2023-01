Milan | da ‘Pioli is on fire’ a ‘Pioli Out’ | cosa filtra dall’ambiente rossonero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E’ mini-crisi al. La squadra di Stefano Pioli è in difficoltà, le ultime prestazioni non sono state all’altezza e la classifica è diventata preoccupante. I rossoneri viaggiavano sulle ali dell’entusiasmo, poi la rimonta della Roma nel finale ha fatto scattare il primo campanello d’allarme. Poi la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino, l’allarme è diventato rosso al termine della sfida di Lecce. La prestazione contro la squadra di Baroni è stata dai due volti, il primo tempo ha fatto emergere problemi di condizione e sotto l’aspetto tecnico, la rimonta nel finale non è servita a conquistare i tre punti. Il distacco dal primo posto, occupato dal Napoli, è distante 9 punti ma anche la qualificazione in Champions League è a rischio. La classifica è ancora molto corta, il quinto posto occupato da Lazio, Atalanta e Roma è ...