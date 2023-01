Milan | Bennacer non tradisce mai

CalcioNapoli24

, le colpe della società sul mercato. L'estate scorsa non è stata poi tranquilla dopo la festa ... Ci sono sempre i soliti a tirare la carriera, con Tonali ein mezzo. Theo Hernandez e ...e Dest sono quelli che hanno fatto meglio del. Pessimi Theo, Saelemaekers, Kalulu e Origi. Male anche Tatarusanu. Gli altri sufficienti. Senza infamia e senza lode ma anche loro non ... Milan, Bennacer: "Napoli a +9 Ci crediamo ancora e lo faremo fino alla fine..." Le pagelle e highlights di Lecce - Milan, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: Baschirotto è il migliore del match ...Due pari di fila con Roma e Lecce. In mezzo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Le chance di confermarsi campioni d'Italia per Pioli si riducono.