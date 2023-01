Mikhail Popkov | “il mostro di Angarsk” | si offre a Putin per combattere in Ucraina | ha stuprato e ucciso 80 donne

la Repubblica

Mikhail Popkov, meglio noto come "il lupo mannaro" o "il maniaco di Angarsk", serial killer e necrofilo, pluricondannato all'ergastolo per l'omicidio di 83 donne, è pronto ad unirsi alle forze di Putin, per combattere in prima linea. Tra tanti criminali di guerra il criminale comune si sentirebbe a suo agio.