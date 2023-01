Agenzia ANSA

"Il tribunale di Ancona - spiega l'Associazione Onlus - si è espresso con un'ordinanza chiara che obbliga ladi Ancona a 'formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale ...Persono state formalizzate 1.160 richieste di protezione internazionale e 15.500 gli accessi per permessi di soggiorno (quasi doppie rispetto al 2021). L'ufficio passaporti ne ha ... Migranti: "Questura formalizzi istanza protezione entro 5 gg" - Cronaca (ANSA) - ANCONA, 16 GEN - Con un'ordinanza sul ricorso presentato in difesa di un richiedente protezione internazionale, il Tribunale di Ancona "obbliga la Questura di Ancona a 'formalizzare la ...Come è noto, il loro contributo, anche in ragione delle competenze professionali di settore maturate, è stato di fondamentale importanza per garantire il corretto riconoscimento dei diritti dei migran ...