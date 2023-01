Meteo lunedì | svolta invernale con tanta pioggia | venti e neve fino a bassa quota

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 gennaio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Conto alla rovescia per il primo vero appuntamentodell’Italia. Poco più di 24 ore e la prima perturbazione associata all’irruzione di aria polare raggiungerà il nord dando il via ad una lunga fase fredda e perturbata. Il maltempo abbraccerà l’intera settimana e potrebbe spingersi persino in quella successiva. L’artefice del cambiamento sarà un ciclone che si andrà a posizionare sul Mare del Nord e richiamerà correnti di estrazione prima polare, poi artica verso le nostre latitudini. Una volta giunte sul Mediterraneo queste correnti daranno luogo alla formazione di corposi sistemi nuvolosi, spesso associati anche a temporali, che flagelleranno la Penisola, in particolare le regioni settentrionali e quelle tirreniche, normalmente più esposte aidi libeccio. L’irruzione si dividerà in ...