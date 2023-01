Meteo | le previsioni in Campania di lunedì 16 gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,16. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1715m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la ...

iLMeteo.it

LeFenomeni a tratti abbondanti interesseranno buona parte del Nord, soprattutto Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con nevicate fino a quote basse su Alpi e Prealpi. La neve al Centro ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Lunedì 16 gennaio 2023 Al mattino molte nubi sul levante con possibili piovaschi sullo spezzino. Fiocchi di neve sopra ... Meteo: Neve in arrivo! Stavolta anche in pianura, vediamo le città coinvolte e gli accumuli previsti Le parole chiave di questo 2023, secondo gli astri Amore consapevole e sesso stellare… in tutti i sensi. Ecco le previsioni dell’astrologo per questo anno appena cominciato ...Previsioni meteo per il 16/01/2023, Savona. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 7°C, massima 12°C ...