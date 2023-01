Meteo | ecco l’inverno | arriva la neve anche in pianura

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con il ritorno delle temperature invernali tornala, che nei prossimi giorni arriverà a raggiungere la. Secondo le previsioni di 3B, già nella serata di oggi è atteso l’arrivo di un nuovo fronte freddo, primariamente al nord-est. Lainizialmente cadrà a una quota di 400-900 metri, poi in serataa 300-600 metri. Tra martedì e mercoledì è poi attesa al nord una nuova perturbazione, che interesserà soprattutto il nord-est e la Lombardia. in questa fase lapotràre a cadere nelle zone più pianeggianti in particolare in Piemonte orientale, nell’entroterra ligure, Lombardia ed Emilia occidentale,se non sono previsti accumuli in. Un’altra perturbazione tra la sera ...