Meteo | ciclone artico ‘Thor’ sull’Italia | neve e gelo anche in pianura Prime scuole chiuse

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023)e maltempo,. Proprio in queste ore di lunedì 16 gennaio gli italiani stanno assaggiando temperature edavvero invernali. Dopo tanto sole e termometri decisamente sopra la media stagionale qualcuno dirà ‘finalmente’ arriva il freddo. Freddo esono in arrivo al nord dove le previsioni indicano imbiancatele pianure e non solo i rilievi montuosi. Come sottolinea3Bl’Italia, e non solo, sarà interessata in questa settimana da correnti polari marittime. Il freddo che già si fa sentire in queste ore nell’Italia del nord si farà strada in questi giornial Centro e poi al Sud. Laè attesa inizialmente dai 400-900m a seconda delle zone, poi in serata ...