La Stampa

Tra questi vi sonoche hanno lasciato la fabbrica per le api o chi sognava di fare l'...di accoglienza e nel rispetto per un animale ambasciatore del loro territorio a forted'...E domani le sigle deisono state convocate alle 12 all'assessorato regionale del Lavoro per parlare di eventuali ammortizzatori sociali in deroga. Diventa anche tu sostenitore di ... Metalmeccanici: a rischio 60 mila posti in più di 200 grandi aziende Intervista al segretario generale Fiom: "Un piano con risorse straordinarie dell’industria, collegato al resto d’Europa" ...