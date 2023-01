Messina Denaro | tutte le donne e gli amori di un boss ' lontano' dalla famiglia mafiosa tradizionale

La Repubblica

Il regista Giuseppe Cimarosa: 'Grazie Stato'. La mamma Rosa Filardo è cugina di primo grado del super latitante, mentre il padre Lorenzo Cimarosa collaborò con la giustizia negli ultimi anni di vita ...In questa storia il 1993 è un anno cruciale. Il 15 gennaio - esattamente trent'anni fa - viene arrestatoTotò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, e inizia la latitanza diMatteo, considerato uno dei ricercati più pericolosi al mondo. Latitanza che si è conclusa il 16 gennaio 2023 nella clinica privata Maddalena di Palermo e che fu preannunciata da lui stesso in ... Matteo Messina Denaro è stato arrestato, in manette dopo 30 anni di latitanza il boss della mafia PALERMO - È stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove era in cura da oltre un anno: finisce oggi, lunedì 16 gennaio, ...La biografia e il patrimonio di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso numero uno di Casa Nostra che è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza.