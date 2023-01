Messina Denaro trasferito in un carcere di massima sicurezza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss Matteo, arrestato questa mattina dai Carabinieri del Ros a Palermo, è stato portato prima nella caserma San Lorenzo e poi trasportato all’aeroporto di Boccadifalco per essere, secondo quanto si apprende, in undi. Matteosi faceva chiamare Andrea Bonafede. Aveva una carta d’identità e un codice fiscale con lo stesso nome L’ultimo padrino di Cosa Nostra si faceva chiamare Andrea Bonafede. Negli ospedali, come la clinica La Maddalena di Palermo dove è stato arrestato, lo storico latitante di Castelvetrano presentava una carta d’identità rilasciata dal comune di Campobello di Mazara dove risultava nato il 23 ottobre 1963 e dove sarebbe stato residente in via ...

RaiNews

Matteoda un anno si sottoponeva 'a terapie nella clinica Maddalena', come ha riferito il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, dopo il suo arresto. Ma lo faceva sotto falso ...La notizia dell'arresto del boss Matteoda parte dei Carabinieri del Ros ha fatto il giro del mondo, rimbalzando sui media in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: 'arrestato in Sicilia il boss ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" C'è una immagine che non mi lascia, molesta come sanno essere moleste le cose che ti ronzano intorno. Vedo un uomo, sfocato, non identificabile, circondato da schermi tv che guarda con interesse, asco ...Arrestato nella mattinata odierna Matteo Messina Denaro, l’ultima ‘Primula Rossa‘ di Cosa Nostra. Il boss di Castelvetrano, 60 anni, si era reso latitante dopo la cattura di Riina. Da lì l’inizio del ...