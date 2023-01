Messina Denaro | Rita Dalla Chiesa | ' posizione forte governo può essere servita'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Sono molto felice che i carabinieri abbiano raggiunto questo risultato così importante. I Ros erano un reparto istituito da mio padre, e sono i carabinieri che hanno preso Matteo, quindi è un grande orgoglio: in qualche modo c'è anche una rivalsa per tutto quello che tante persone hanno dovuto sopportare per causa sua". Cosìcommenta, in un'intervista con l'Adnkronos, l'arresto di Matteodopo trent'anni di latitanza. "Il mio grazie va al comandante generale, ai Ros, alle forze dell'ordine e a Piantedosi -dice ancora la parlamentare, figlia del generale Carlo Alberto- Siamo tuttiparte dei carabinieri e della popolazione che ...

Oggi, 16 gennaio , il boss Matteoè stato arrestato dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, coordinati dalla Procura di Palermo. Una cattura che pone fine a 30 anni di ...... screenshot di video delle forze dell'ordine o dei passanti con l'iPhone, che abbiamo trovato oggi in prima pagina dopo l'arresto del latitante Matteo. In una delle foto di Gina ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, il procuratore De Lucia: 'Catturato l'ultimo stragista' - Cronaca Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday "Mi unisco al coro unanime dei mi ...