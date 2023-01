Messina Denaro | Rita Dalla Chiesa | ' Posizione forte governo può essere servita'

Agenzia ANSA

'Dimostra come la fiducia nelle Istituzioni venga sempre premiata'. 'L'arresto di Matteonon è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del Paese'. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando il blitz che ha portato all'...Matteotrasferito dalla caserma in carcere Amante della bella vita, con almeno due figli e diverse donne, dopo tanto fuggire è stato catturato a poche centinaia di metri dalla sede della ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Quando è stato arrestato alla clinica Maddalena di Palermo, Matteo Messina Denaro indossava un «pezzo» da 35 mila euro, prodotto di una casa svizzera che può vantare anche fan e clienti esclusivi.Il Procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, in un passaggio della conferenza stampa sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha attaccato ...