Messina Denaro | quel bambino sciolto nell' acido

'È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la criminalità'. "L'arresto di Matteorappresenta una vittoria per la legalità e per lo Stato. È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la criminalità. Il più ...'Una giornata storica per l'Italia'. 'La collaborazione tra le Istituzioni ha portato ad un risultato eclatante: l'arresto del super latitante Matteodopo oltre 30 anni di latitanza! Una giornata storica per l'Italia. L'arresto è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si trovava in day hospital per degli ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Le rivelazioni shock di Baiardo: “L’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo” e sul nuovo governo: “Che arrivi un regalino…Che magari, presumiamo, che un Matteo Messina D ...Il suo nome era in cima alla lista del Viminale dei ricercati di mafia, nel tempo si era costruito una rete di protezione che gli ha permesso di restare all’ombra per lungo tempo.