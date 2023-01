Messina Denaro portato al comando dei carabinieri dopo la cattura La gente | in strada | applaude

RaiNews

Si trova nel quartiere San Lorenzo, alla periferia Nord di Palermo, la clinica privata "La Maddalena", dove è stato arrestato il boss latitante Matteo, ed è un centro di riferimento per i malati oncologici in Sicilia. L'ospedale ad alta specialità dispone di un dipartimento Oncologico di III livello medico chirurgico, il più elevato ...I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo. Il super latitante si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni esatti da quella di Riina. All'uscita, in ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) Maurizio De Lucia: "La cattura un debito verso i martiri della Repubblica" "Come sempre in questi casi è un lavoro di squadra portato a termine dal Ros ...(Adnkronos) - I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Il boss, latitante da 30 anni, si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La ...