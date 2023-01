Messina Denaro | Piantedosi “Lo Stato c’è e ci sarà sempre”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. Loha messo a segno un colpo di grande rilevanza contro la mafia e ha dato un segnale di fermezza alla criminalità organizzata. Nessuno deve sperare di farla franca quando sceglie la strada della mafia perchè il momento di pagare il conto prima o poi arriva. Loc’è e ci. Spero che dalla fine della latitanza di Matteoe dagli elementi raccolti in questa indagine arrivino ulteriori materiali utili”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, giunto a Palermo per una visita al Comando del Ros dei Carabinieri, con il quale si è congratulato per la cattura del boss Matteo.“Ai magistrati, ai carabinieri, agli uomini e alle donne ...

Agenzia ANSA

