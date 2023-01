Messina Denaro | niente manette al momento dell' arresto dei Ros

(Di lunedì 16 gennaio 2023), un cappellino di lana e un giaccone pesante marrone. E' apparso così al'arresti Matteoche era in cura per un tumore da circa un anno alla clinica "La ...

RaiNews

Niente manette, un cappellino di lana e un giaccone pesante marrone. E' apparso così al momento dell'arresti Matteoche era in cura per un tumore da circa un anno alla clinica "La Maddalena" di Palermo, dove si era presentato con il falso nome di Andrea Bonafede. Secondo quanto si è appreso, doveva ...E' il ritratto di un boss sanguinario, determinato, senza scrupoli quello che emerge dalle lettere scritte durante i suoi trent'anni di latitanza da Matteo. Decine e decine di "pizzini"... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Meloni al comandante del Ros: "Un lavoro straordinario” - Meloni al comandante del Ros: "Un lavoro straordinario” C'è una immagine che non mi lascia, molesta come sanno essere moleste le cose che ti ronzano intorno. Vedo un uomo, sfocato, non identificabile, circondato da schermi tv che guarda con interesse, asco ...Arrestato nella mattinata odierna Matteo Messina Denaro, l’ultima ‘Primula Rossa‘ di Cosa Nostra. Il boss di Castelvetrano, 60 anni, si era reso latitante dopo la cattura di Riina. Da lì l’inizio del ...