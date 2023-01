Messina Denaro | Meloni | “Trattativa? Boss andrà al carcere duro”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Teorie cospirazioniste sull’arresto di Matteo? “Le ho sentite e davvero non riesco a capire”, risponde il presidente del Consiglio, Giorgia, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4. “Il primo provvedimento in assoluto assunto da questo governo è la difesa delostativo. Matteo– rimarcaalperché quell’istituto esiste ancora grazie a questo governo. Quindi qualcuno dovrebbe spiegarmi su che cosa si sarebbe fatta una eventuale”. “Si dice” che Matteosia stato trovato “praticamente a casa sua. Ma questa è la storia di tutti i grandi latitanti di mafia: è più ...

Agenzia ANSA

Di Karola Sicali - 16/01/2023 Finisce dopo 30 anni la latitanza di Matteo, ovvero uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra. Sembrava esser sparito nel nulla Matteo, non si sapeva nulla di lui da ben 30 anni e la sua vita da latitante ...Alle 13.40 del 16 gennaio 2023 nell'elenco dei latitanti più pericolosi e ricercati c'è ancora l'immagine di un giovane Matteo, catturato qualche ora prima a Palermo nella clinica La Maddalena, a Palermo. Tra poco verrà eliminata, cestinata, e in quell'ormai breve guida ai fuggitivi delle mafie resteranno ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, De Lucia: 'Parte della borgesia lo ha aiutato' - Cronaca “Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile”. Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver ...Possiamo sperare che decida di collaborare per davvero...' - dal blog di D. .... Voglio concentrarmi sul fatto in se stesso e su quello che potrebbe significare: Matteo Messina Denaro è stato arrestat ...