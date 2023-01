Messina Denaro | Meloni | “Italia fiera di giudici e investigatori”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) "Ho detto al procuratore capo, ai magistrati, ai carabinieri, alla polizia che l'di loro, sappiamo che questo grande risultato lo dobbiamo a loro, al lavoro quotidiano di grande determinazione e dedizione. E ho detto che possono contare sui provvedimenti del governo per portare avanti questa battaglia insieme, che sono la faccia dell'migliore che oggi vince e noi siamo il tramite per i provvedimenti migliori che possono sostenere quel lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti fuori dalla Procura di Palermo, dopo l'arresto del superlatitante Matteo.video width="746" height="420" ...

Agenzia ANSA

"Segui il tumore". Nella cattura di Matteoc'è stata un'intuizione che sembra essere stata decisiva per prendere la pista giusta: circa sei mesi fa i Carabinieri del Ros hanno infatti avuto una segnalazione sullo stato di salute ...Catturato il boss fantasma, traghettatore dell'organizzazione criminale dalla strategia stragista a quella della 'Mafia ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca La clinica privata La Maddalena Spa è dove il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Si tratta di un centro di riferimento per i malati oncologici in Sicilia ed è posizionata nel ...CATANIA – Oggi la mafia ha perso. E adesso è l’ora della verità. L’arresto di Matteo Messina Denaro è una vittoria, attesa da troppi anni, delle siciliane e dei siciliani onesti. “I Magistrati, le ...