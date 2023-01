Messina Denaro | Meloni | “Grande vittoria dello Stato”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Unache dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, commenta la notizia dell’arresto di Matteo. “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata -aggiunge la premier- viene assicurato alla giustizia”. “I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle Forze di Polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa”. “Il Governo -conclude- assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come ...

Agenzia ANSA

... Teo Luzi, per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.A commentare l'arresto di Matteoè, all'Adnkronos, il generale Mario Mori ai vertici dei carabinieri del Ros quando venne arrestato il boss Totò Riina. "Totò Riina da me è stato ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro ha tentato la fuga ed era riuscito ad allontanarsi ancora una volta ma arrivato in un bar e' stato catturato ...Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordina ...