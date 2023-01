Messina Denaro | Meloni a Palermo | omaggio a stele strage Capaci

RaiNews

Matteoè stato arrestato a Palermo in un clinica dove si era recato per sottoporsi ad alcune terapie. "Questo dimostra che ha continuato a insistere sul territorio, dal quale questi ...Matteoda un anno si sottoponeva 'a terapie nella clinica Maddalena', come ha riferito il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, dopo il suo arresto. Ma lo faceva sotto falso ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" Arrestato il boss numero uno di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 . Lo annuncia con un flash l’Ansa nella mattinata di lunedì 16 gennaio. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è st ...Roberto Centi: “La nuova mafia non è più quella degli anni Novanta, ha bisogno di professionisti scafati nell'ambito della pubblica amministrazione, degli ...