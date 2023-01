Messina Denaro | Meloni a Palermo “La mafia si può battere”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)(ITALPRESS) – “E' un giorno di festa per il nostro Paese, grande vittoria”. Così Giorgia, presidente del consiglio, al termine della sua visita alla Procura diper complimentarsi con magistrati e forze dell'ordine per l'arresto del boss mafioso Matteo.“Le mie congratulazioni, davvero complimenti a lei e ai suoi uomini per questo lavoro straordinario”, aveva detto, rivolgendosi al comandante del Reparto Operativo Speciale dei carabinieri, Pasquale Angelosanto, durante l'incontro in Procura.“Una grande giornata”, il commento del premier dopo aver rivolto i suoi complimenti anche ai vertici regionali dei carabinieri, del gruppo Intervento Speciale e del reparto Anti Crimine. Al Palazzo di Giustiziaè stata accolta dal ...