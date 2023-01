Messina Denaro | Mattarella chiama Piantedosi e Luzi Il generale Mori | “Cosa nostra non c’è più”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una telefonata al ministro dell’Interno, Matteo, e al comandantedell’Arma dei carabinieri, Teo: il presidente della Repubblica, Sergio, si è voluto congratulare personalmente per l’arresto del boss Matteo, avvenuto stamattina in una clinica di Palermo, dove si trovava in cura per un tumore con il nome di Andrea Bonafede. Un gesto, quello del presidente della Repubblica, che sottolinea la portata dell’operazione, che ha messo fine a 30 anni di latitanza e che è stata salutata da tutta la politica come una grande vittoria dello Stato sulla mafia. «È una bellissima notizia per laNazione», ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, soffermandosi sul fatto che «all’indomani dell’anniversario ...