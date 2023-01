Messina Denaro | l' urlo liberatorio e l' abbraccio dei Carabinieri dopo l' arresto

Agenzia ANSA

L'arresto di Matteoe' di 'straordinaria importanza: non arriva per caso ma e' il frutto di un lavoro investigativo che si e' protratto negli anni, di un impegno che non nasce di recente e che ha ...'Un altro importante passo nella lotta contro la criminalita' organizzata. L'arresto di Matteo, dopo 30 anni di latitanza e di ricerca senza sosta da parte delle Forze dell'Ordine, dimostra ancora una volta che lo Stato e' piu' forte e la mafia non vincera''. Lo dichiara il ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca “Oggi è un giorno splendido”, dice Pino Maniaci aprendo il telegiornale di Telejato nel giorno della cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro. “Arrestato l’ultimo padrino – dice Maniaci – potr ...“La morte di Cosa Nostra”. Non usa mezzi termini Mario Mori, ex comandante del Ros e direttore del SISDE, per commentare l’arresto ...