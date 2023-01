Messina Denaro | l’orgoglio e la memoria Parlano i magistrati

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Prima e dopo la premier Giorgia Meloni sono numerosi gli automobilisti e i cittadini che sostano in raccoglimento, sull’autostrada fra Capaci e Palermo, dinnanzi alla stele che ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie e di 3 poliziotti di scorta. Con discrezione e silenzio analoghe scene di raccoglimento si verificano in via Libertà, a Palermo, sul luogo in cui un killer ancora sconosciuto assassinò il presidente della Regione Piersanti Mattarella, e nelle vie D’Amelio, Carini, Evangelista di Blasi, Pipitone Federico e Cavour davanti alle lapidi che ricordano le stragi in cui vennero trucidati il procuratore Paolo Borsellino, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, e vennero compiuti gli omicidi del vice questore Boris Giuliano e del procuratore Gaetano Costa. È un sentimento di liberazione e di affermazione di giustizia quello ...