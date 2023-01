Messina Denaro | le donne e gli amori del capo mafia playboy

Agenzia ANSA

Ubicata nel quartiere San Lorenzo, alla periferia Nord di Palermo, la clinica privata La Maddalena Spa, dove oggi è stato arrestato il boss latitante Matteo, è un centro di riferimento per i malati oncologici in Sicilia. E' un ospedale ad alta specialità che dispone di un dipartimento Oncologico di III livello medico chirurgico, il più ...Quanto guadagna MatteoUna domanda questa che in molti si staranno facendo dopo l' arresto del capo indiscusso di Cosa Nostra , catturato mentre si trovava in una clinica privata a Palermo. L'arresto di ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è ...Matteo Messina Denaro ha tentato la fuga ed era riuscito ad allontanarsi ancora una volta ma arrivato in un bar e' stato catturato ...